Никита Мазепин: «Очень жду домашнего «Гран-при»

Пилот команды «Хаас» Никита Мазепин поделился ожиданиями от «Гран-при России».

«Испытываю только позитивные чувства от предстоящего этапа в России, — цитирует гонщика Autosport. — Волнение придает больше мотивации и заставляет больше работать в подготовке перед гонкой. Очень жду домашнего «Гран-при».

Надеюсь, несмотря на ситуацию с коронавирусом, болельщиков будет много. В Нидерландах нам показали, как нужно создавать атмосферу на трибунах. Надеюсь, что наши болельщики сделают атмосферу не хуже, а я постараюсь сделать свою работу на трассе».

«Гран-при России» пройдет с 24 по 26 сентября на «Сочи Автодроме».