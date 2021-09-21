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Никита Мазепин: «Очень жду домашнего «Гран-при»

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Пилот команды «Хаас» Никита Мазепин поделился ожиданиями от «Гран-при России».

«Испытываю только позитивные чувства от предстоящего этапа в России, — цитирует гонщика Autosport. — Волнение придает больше мотивации и заставляет больше работать в подготовке перед гонкой. Очень жду домашнего «Гран-при».

Надеюсь, несмотря на ситуацию с коронавирусом, болельщиков будет много. В Нидерландах нам показали, как нужно создавать атмосферу на трибунах. Надеюсь, что наши болельщики сделают атмосферу не хуже, а я постараюсь сделать свою работу на трассе».

«Гран-при России» пройдет с 24 по 26 сентября на «Сочи Автодроме».

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/72338-mazepin-nadeyus-atmosfera-v-sochi-budet-ne-huzhe-chem-v-zandvorte

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Евгений Петров все материалы автора

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