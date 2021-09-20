В «Хаас» объяснили, почему заменили Магнуссена и Грожана на Мазепина и Мика Шумахера

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер объяснил, почему команда приняла решение изменить состав пилотов на сезон-2021.

«Я должен был найти возможности для того, чтобы сохранить команду. От существования «Хаас» зависит множество семей. Иногда приходится принимать непростые решения, даже если они не нравятся тебе самому. Не было злости или неудовлетворенности — это просто бизнес. Альтернативный расклад был таков: нас бы не было в «Формуле-1». Так что если бы мы сохранили Магнуссена, но «Хаас» бы не выжил, Кевин все равно не смог бы выступать.



Еще одна причина — Магнуссен и Грожан все равно были бы недовольны нынешней машиной. По крайней мере, новички могут получить опыт выступлений в «Формуле-1». Если бы мы посадили в нынешние болиды двух опытных пилотов, это могло бы потянуть команду вниз. Я точно знаю, что в таком случае остался бы без работы в 2022 году», — приводит Grand Prix со ссылкой на Ekstra Bladet слова Штайнера.

С сезона-2021 в «Хаас» выступают Мик Шумахер и Никита Мазепин, ранее американскую команду представляли Кевин Магнуссен и Ромен Грожан. В нынешнем сезоне «Хаас» не набрал ни одного очка в 14 гонках.