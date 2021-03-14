Никита Мазепин: «Новый мотор стал шагом вперед»

Российский пилот команды «Формула-1» «Хаас» Никита Мазепин поделился впечатлениями о первых тестах за рулем болида.

«Исходя из того, что я слышал в команде — и, конечно, учитывая мои собственные надежды, — новый мотор стал шагом вперед, — цитирует Мазепина Motorsport. — Как я знаю, машину в этом году не станут серьезно дорабатывать. Потому мотор — по сути единственное, за чем мы будем следить. И я надеюсь, что с ним все будет в порядке».

Мазепин показал 14-е время в третий, заключительный день предсезонных тестов, которые проходили на трассе в Бахрейне.