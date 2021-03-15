Боттас показал новый шлем с изображением сибирского волка

Пилот «Мерседес» Валттери Боттас продемонстрировал новый дизайн шлема, который будет использоваться в гонках сезона-2021.

«Всем привет! У меня новый шлем на сезон 2021 года. Я решил, что снова настало время сделать что-то новое. Наступил новый сезон, начинается новая глава в моей карьере. Как вы знаете, мне нравится голубой цвет. И здесь его довольно много, есть блестящие элементы, он здорово выглядит на солнце и при освещении. Здесь есть и мой логотип, он изменился по сравнению с прошлым сезоном.

Также на шлеме находится красивый логотип «Мерседеса», финский флаг, эмблемы спонсоров, что является необходимостью.

«Кроме того, здесь есть и деталь, которая мне очень нравится. Сзади расположено изображение сибирского волка. Я сам являюсь одиноким волком. Если вы почитаете об этом персонаже в интернете, все поймете», — рассказал в Twitter Боттас.

Первый этап нового сезона «Формулы-1» пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.