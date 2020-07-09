Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо прокомментировал свое возвращение в «Королевские гонки». В среду было объявлено, что в 2021 году 38-летний испанец займет место боевого пилота в «Рено».

— Значение имеет только время на круге, а не возраст пилота, — цитирует The Race Алонсо. — Я никогда не видел, чтобы позицию в гонке определяли по паспортным данным, по дате рождения. Важен только результат, время на круге. Надеюсь, у меня оно будет по-прежнему хорошим. Я прекрасно знаком с ситуацией, я ведь не сидел в бункере последние два года. Понимаю, что в 2020 и, может, в 2021 тоже побеждать будет только одна команда, но остальные пилоты тоже участвуют в гонке и борются между собой. Мы в «Рено» постараемся построить будущее нашей команды. Надеюсь, регламент 2022 года привнесет в наш спорт больше честности, команды выровняются. Осознаю, что ждет нас в 2021 году и надеюсь на 2022 год. У нас должно быть достаточно времени, чтобы поработать над нашими проектами и набрать форму.