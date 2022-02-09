Макс Ферстаппен: «Пусть Хэмилтон оглянется на свои семь чемпионских титулов»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен считает, что Льюису Хэмилтону не стоит сильно расстраиваться из-за поражения в концовке сезона-2021 на «Гран-при Абу-Даби».

«Мне сложно представить себя на месте Льюиса, ведь я не семикратный чемпион мира, — цитирует Ферстаппена Autosport. — Но, наверное, имея в своем послужном списке семь титулов, пролидировать всю гонку и потерять победу на последнем круге не так обидно, как в борьбе за первый титул.

Обидно? Да, но пусть оглянется на свои семь титулов. Мне кажется, что все не так уж и плохо. Что Льюис сказал мне после финиша? Что-то вроде «Поздравляю, чувак». Честно говоря, уже не помню, но, конечно, приятно, что первым делом он поздравил меня».

Ферстаппен опередил Хэмилтона в борьбе за чемпионство благодаря победе на последнем этап.