Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 01:59

Макс Ферстаппен: «Пусть Хэмилтон оглянется на свои семь чемпионских титулов»

Евгений Петров
Корреспондент

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен считает, что Льюису Хэмилтону не стоит сильно расстраиваться из-за поражения в концовке сезона-2021 на «Гран-при Абу-Даби».

«Мне сложно представить себя на месте Льюиса, ведь я не семикратный чемпион мира, — цитирует Ферстаппена Autosport. — Но, наверное, имея в своем послужном списке семь титулов, пролидировать всю гонку и потерять победу на последнем круге не так обидно, как в борьбе за первый титул.

Обидно? Да, но пусть оглянется на свои семь титулов. Мне кажется, что все не так уж и плохо. Что Льюис сказал мне после финиша? Что-то вроде «Поздравляю, чувак». Честно говоря, уже не помню, но, конечно, приятно, что первым делом он поздравил меня».

Ферстаппен опередил Хэмилтона в борьбе за чемпионство благодаря победе на последнем этап.

Источник: https://autosport.com.ru/f1/75035-maks-ferstappen-pust-hemilton-oglyanetsya-na-svoi-sem-titulov
Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
0
Читайте также
«В разгар новой холодной войны американец приносит России медаль». Болельщики из США в шоке от Вика Уайлда
Россия – Швейцария. 9 февраля 2022: прямая онлайн-трансляция матча мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Формула-1» отказалась от церемонии с преклонением колена перед «Гран-при»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости