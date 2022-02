«Формула-1» отказалась от церемонии с преклонением колена перед «Гран-при»

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали заявил, что с нового сезона чемпионат не будет выделять время на церемонию преклонения колена, которую проводил с начала 2020 года, сообщает Sky Sports.

В рамках инициативы We Race As One пилоты выстраивались перед стартом каждого «Гран-при», при этом большая часть гонщиков вставала на одно колено в знак борьбы против дискриминации.

Теперь данная акция не предусмотрена в расписании уик-энда, хотя пилотам не запрещено «самостоятельно выражать свою позицию, вставая на колено».

Новый сезон «Формулы-1» начнется в Бахрейне 18-20 марта.