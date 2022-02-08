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Сегодня, 22:47

«Формула-1» отказалась от церемонии с преклонением колена перед «Гран-при»

Иван Шитик
Корреспондент

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали заявил, что с нового сезона чемпионат не будет выделять время на церемонию преклонения колена, которую проводил с начала 2020 года, сообщает Sky Sports.

В рамках инициативы We Race As One пилоты выстраивались перед стартом каждого «Гран-при», при этом большая часть гонщиков вставала на одно колено в знак борьбы против дискриминации.

Теперь данная акция не предусмотрена в расписании уик-энда, хотя пилотам не запрещено «самостоятельно выражать свою позицию, вставая на колено».

Новый сезон «Формулы-1» начнется в Бахрейне 18-20 марта.

Формула-1
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