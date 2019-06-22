Макс Ферстаппен: "Нет смысла создавать проблему из нашего с Хэмилтоном инцидента"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен спокойно отреагировал на инцидент во второй практике "Гран-при Франции". Ему пришлось уклоняться от столкновения с "Мерседесом" Льюиса Хэмилтона, когда британец возвращался на трассу после ошибки в повороте. Стюарды решили не наказывать никого, сочтя, что Хэмилтон не заметил голландца.

– Я не собираюсь создавать из этого проблему, – цитирует F1i Ферстаппена. – Мы с ним не сражались все равно. Если бы это имело значение для чемпионата, возможно, стоило бы схлестнуться. Но на данном этапе это не имеет смысла. Приличнее будет просто не жаловаться. Вероятно, он действительно не заметил меня в зеркалах заднего вида. Зеркала не очень большие, а трек в этом месте достаточно широкий. Он мог не видеть меня.