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Льюис Хэмилтон: «Я не чувствую себя старым»

23 января 2020, 23:52
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Шестикратный чемпион мира в «Формуле-1» Льюис Хэмилтон отметил, что ему приходится трудиться еще усерднее, чтобы справляться с конкуренцией со стороны молодых пилотов. В 2019 году ему бросали вызов 22-летние Макс Ферстаппен и Шарль Леклер.

— 2019 год выдался относительно стабильным, но были взлеты и падения, — цитирует GQ Хэмилтона. — Хотелось лучше выступить в квалификациях, лучше понимать шины. Приходит молодежь. Она все сильнее и сильнее. Нужно работать в два раза усерднее. Но мне нравится моя работа. Мне постоянно бросают вызов. Мне 35 лет, но я не чувствую себя старым. Ощущаю себя таким же молодым, как и раньше. У меня форма лучше, чем когда-либо. Опыт мне в этом помогает.

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