Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят провел сотую гонку в «Формуле-1». Юбилейным для него стал «Гран-при 70-летия» в Сильверстоуне. Квят в гонке занял десятое место и набрал одно очко.

Российский гонщик дебютировал в «Формуле-1» в 2014 году в «Торо Россо». В следующем сезоне он выступал за «Ред Булл» и занял рекордное для себя седьмое место в общем зачете. Сезон-2016 Квят начал в «Ред Булле», но вскоре вернулся в «Торо Россо», где провел еще один сезон, после чего на год ушел в «Феррари» пилотом по развитию.

В 2019 году Квят вернулся в «Торо Россо», в 2020 году на ее базе создана «Альфа Таури».