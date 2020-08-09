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Квят провел сотую гонку в «Формуле-1»

9 августа 2020, 17:59
Даниил Квят. Фото «Альфа Таури»
Даниил Квят. Фото «Альфа Таури»

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят провел сотую гонку в «Формуле-1». Юбилейным для него стал «Гран-при 70-летия» в Сильверстоуне. Квят в гонке занял десятое место и набрал одно очко.

Российский гонщик дебютировал в «Формуле-1» в 2014 году в «Торо Россо». В следующем сезоне он выступал за «Ред Булл» и занял рекордное для себя седьмое место в общем зачете. Сезон-2016 Квят начал в «Ред Булле», но вскоре вернулся в «Торо Россо», где провел еще один сезон, после чего на год ушел в «Феррари» пилотом по развитию.

В 2019 году Квят вернулся в «Торо Россо», в 2020 году на ее базе создана «Альфа Таури».

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