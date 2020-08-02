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Хэмилтон с проколом выиграл «Гран-при Великобритании», Квят сошел

17:41
Льюис Хэмилтон одержал очередную победу. Фото AFP
Льюис Хэмилтон одержал очередную победу. Фото AFP
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Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл гонку на «Гран-при Великобритании». Британец закрепил свое лидерство в общем зачете. Перед финишем у него произошел прокол колеса, но он все же сумел удержать победу.

Вторым стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. На третьем Шарль Леклер из «Феррари». Вторым большую часть гонки шел еще один представитель «Мерседеса» Валттери Боттас, но из-за технических проблем он стал только 11-м.

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят сошел с дистанции на 13-м круге. Он вылетел с трассы и разбил болид.

Великобритания

Чемпионат мира

4-й этап

«Гран-при Великобритании»

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1:28.01,283

2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — отставание 5,856

3. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 18,474

4. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 19,650

5. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 22,277

6. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 26,937

7. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 31,188

8. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 32,670

9. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 37,311

10. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 41,857

11. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 42,167

12. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 52,004

13. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 53,370

14. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 54,205

15. Николас Латифи (Канада, Williams) — 54,549

16. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 55,050

17. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

Не финишировали: Даниил Квят (Россия, AlphaTauri), Кевин Магнуссен (Дания, Haas), Нико Хюлькенберг (Германия, Racing Point)

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон — 88. 2. Валттери Боттас — 58. 3. Макс Ферстаппен — 52. 4. Ландо Норрис — 36. 5. Шарль Леклер — 33. 6. Александр Албон — 26. 7. Серхио Перес — 22. 8. Ленс Стролл — 20. 9. Даниэл Риккьярдо — 20. 10. Карлос Сайнс — 15. 11. Пьер Гасли — 12. 12. Эстебан Окон — 12. 13. Себастьян Феттель — 10. 14. Антонио Джовинацци — 2. 15. Кевин Магнуссен — 1. 16. Даниил Квят — 1. 17. Кими Райкконен — 0. 18. Ромен Грожан — 0. 19. Нико Хюлькенберг — 0. 20. Джордж Расселл — 0. 21. Николас Латифи — 0

Кубок конструкторов: 1. Mercedes — 146. 2. Red Bull — 78. 3. McLaren — 51. 4. Ferrari — 43. 5. Racing Point — 42. 6. Renault — 32. 7. AlphaTauri — 13. 8. Alfa Romeo — 2. 9. Haas — 1. 10. Williams — 0

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