Хэмилтон с проколом выиграл «Гран-при Великобритании», Квят сошел

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл гонку на «Гран-при Великобритании». Британец закрепил свое лидерство в общем зачете. Перед финишем у него произошел прокол колеса, но он все же сумел удержать победу.

It's a magnificent 7??th win for @LewisHamilton at Silverstone ???



What an incredible finish!



Max Verstappen takes second with Charles Leclerc in third!#BritishGP ?? #F1 pic.twitter.com/hFpfHHKn0I — Formula 1 (@F1) August 2, 2020

Вторым стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. На третьем Шарль Леклер из «Феррари». Вторым большую часть гонки шел еще один представитель «Мерседеса» Валттери Боттас, но из-за технических проблем он стал только 11-м.

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят сошел с дистанции на 13-м круге. Он вылетел с трассы и разбил болид.

Великобритания

Чемпионат мира

4-й этап

«Гран-при Великобритании»

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1:28.01,283

2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — отставание 5,856

3. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 18,474

4. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 19,650

5. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 22,277

6. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 26,937

7. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 31,188

8. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 32,670

9. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 37,311

10. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 41,857

11. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 42,167

12. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 52,004

13. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 53,370

14. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 54,205

15. Николас Латифи (Канада, Williams) — 54,549

16. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 55,050

17. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

Не финишировали: Даниил Квят (Россия, AlphaTauri), Кевин Магнуссен (Дания, Haas), Нико Хюлькенберг (Германия, Racing Point)

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон — 88. 2. Валттери Боттас — 58. 3. Макс Ферстаппен — 52. 4. Ландо Норрис — 36. 5. Шарль Леклер — 33. 6. Александр Албон — 26. 7. Серхио Перес — 22. 8. Ленс Стролл — 20. 9. Даниэл Риккьярдо — 20. 10. Карлос Сайнс — 15. 11. Пьер Гасли — 12. 12. Эстебан Окон — 12. 13. Себастьян Феттель — 10. 14. Антонио Джовинацци — 2. 15. Кевин Магнуссен — 1. 16. Даниил Квят — 1. 17. Кими Райкконен — 0. 18. Ромен Грожан — 0. 19. Нико Хюлькенберг — 0. 20. Джордж Расселл — 0. 21. Николас Латифи — 0

Кубок конструкторов: 1. Mercedes — 146. 2. Red Bull — 78. 3. McLaren — 51. 4. Ferrari — 43. 5. Racing Point — 42. 6. Renault — 32. 7. AlphaTauri — 13. 8. Alfa Romeo — 2. 9. Haas — 1. 10. Williams — 0