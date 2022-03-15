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Сегодня, 22:32

Хельмут Марко: «В «Мерседесе» всегда ныли во время тестов, а потом бум и выигрывали первую гонку»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о новых болидах других команд «Формулы-1».

«Мы знаем, что «Феррари» построила компактный автомобиль, который к тому же еще и очень надежен, — цитирует Хельмута Sport1.de. — Мы также многое знаем о «Мерседесе»: они всегда ныли во время тестов, а потом вдруг бум. То же самое было в прошлом году. У них были проблемы во время тестовых заездов, а потом они выиграли первую гонку».

Ранее Марко заявил, что в «Ред Булл» довольны новой машиной и всеми обновлениями.

Первый этап сезона-2022 «Формулы» пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.

Источник: https://www.sport1.de/news/motorsport/formel1/2022/03/formel-1-testanalyse-red-bull-favorit-wie-gut-ist-mercedes-schumacher-mit-uberraschungspotenzial
Формула-1
Мерседес
Ред Булл
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