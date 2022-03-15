Серхио Перес: «Все команды начинают сезон с одинаковых позиций»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился ожиданиями от старта нового сезона «Формулы-1».

«С нетерпением жду начала сезона. Сейчас мне комфортнее в команде, ведь я работаю с ней уже второй год. Я чувствую, то лучше готов к сезону: теперь я знаю, как работает команда, какая у нее философия — это многое меняет.

Все команды начинают сезон с одинаковых позиций в том плане, что из-за перемен в регламенте мы не так много знаем о машине, но в «Ред Булл» очень хорошо поработали на тестах в Барселоне и Бахрейне. Я думаю, что получится интересная гонка, и любопытно, какие позиции все займут на финише. Я с нетерпением жду сезона и знаю, что важно стабильно выступать. Я готов к борьбе», — цитирует Переса Autosport.

До первого гоночного уик-энда «Формулы-1» в 2022 году осталось всего несколько дней. Уже в пятницу на трассе Сахир пройдут тренировки «Гран-при Бахрейна».