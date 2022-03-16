Кевин Магнуссен: «У «Хааса» действительно быстрая машина»

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен оценил, в каком состоянии команда подходит к старту нового сезона «Формулы-1».

«У нас действительно быстрая машина — думал, она окажется медленнее.

Возвращение многое для меня значит. «Формула-1» — это вершина автоспорта, я с детства мечтал здесь выступать. Я провел несколько сезонов в «Гран-при», но сейчас есть ощущение, что мечта снова исполнилась.

Я бывал в подобной ситуации. Получив первый контракт в «Формуле-1», я очень обрадовался, но сейчас мне так же хорошо, как в первый раз, ведь я совершенно не ждал такого предложения — это настоящий сюрприз. Я не знал, что в «Ф-1» снова рассматривают мою кандидатуру, а затем так сложились обстоятельства, что я получил контракт. Это здорово!» — приводит слова Магнуссена Autosport.