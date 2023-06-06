«Ред Булл» скопировал элемент днища машины у «Уильямса»

Главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган рассказал, что австрийская команда обновила днище автомобиля, чтобы увеличить прижимную силу, подсмотрев решение у инженеров «Уильямса».

«Мы не можем считать, что у нас есть лучшее инженерное решение в каждой области гоночного автомобиля, когда впервые тестируем новую машину. Чтобы оценить то или иное решение, мы можем взять за основу такой параметр, как время круга. И если мы видим, что «Уильямс» представил новый дизайн днища, который затем скопировали другие, это был знак того, что он должен был дать преимущество. Я не утверждаю, что это обязательно должно было сработать и на нашей машине, но мы протестировали решение пару раз, и выяснилось, что это может дать небольшое преимущество. И когда мы закончили монтаж, результат был лучше, чем мы думали. Это, конечно, не самая влиятельная вещь, но это немного помогает. Это была область, над которой мы работали, и это решение можно было внедрить», — приводит слова Монагана Motorsport Italia.

После семи этапов «Ред Булл» лидирует в Кубке Конструкторов, набрав 287 очков. «Уильямс» находится на последнем месте с одним очком.