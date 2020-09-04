Даниил Квят: «Надеюсь, в квалификации еще немного прибавим»

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят оценил свое выступление в свободных практиках «Гран-при Италии».

— Мой круг не был чистым, так что нам есть над чем работать, — приводит слова Квята официальный сайт «Формулы-1». — В остальном у нас получилась приличная сессия, мы проехали много кругов, выполнили нашу работу. У нас не было серьезных проблем.

Никогда ничего нельзя предугадать. В Монце быстрая трасса, мы уже были неплохи в Спа. Посмотрим, как будут развиваться события, но пока ощущения хорошие, надеюсь, в квалификации еще немного прибавим.