01:50 | Авто-мото — Формула-1

Боттас заявил, что ему очень понравилась квалификация "Гран-при Испании"

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Пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас - о квалификации "Гран-при Испании", где он занял первое место.

- Мне очень понравилась квалификация. Я получил огромный заряд адреналина на этих кругах, – цитирует Боттаса Autosport. – Третья тренировка вышла непростой для меня из-за разворота. Но я достаточно быстро забыл об этом и пошел дальше. Хорошее начало сезона. Я чувствую себя всё лучше и лучше в машине. С нетерпением жду старта гонки

Гонка начнется в 16.10 по московскому времени.

Все о "Формуле-1" - здесь.

Дополнительная информация

https://autosport.com.ru/f1/56468-valtteri-bottas-ya-chuvstvuyu-sebya-vsyo-luchshe-i-luchshe-v-mashine

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