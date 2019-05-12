Боттас заявил, что ему очень понравилась квалификация "Гран-при Испании"

Пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас - о квалификации "Гран-при Испании", где он занял первое место.
- Мне очень понравилась квалификация. Я получил огромный заряд адреналина на этих кругах, – цитирует Боттаса Autosport. – Третья тренировка вышла непростой для меня из-за разворота. Но я достаточно быстро забыл об этом и пошел дальше. Хорошее начало сезона. Я чувствую себя всё лучше и лучше в машине. С нетерпением жду старта гонки
Гонка начнется в 16.10 по московскому времени.
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Дополнительная информация
https://autosport.com.ru/f1/56468-valtteri-bottas-ya-chuvstvuyu-sebya-vsyo-luchshe-i-luchshe-v-mashine
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