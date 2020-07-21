Боттас рассказал, почему он встает на одно колено перед гонками

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас заявил, что поддерживает антирасистскую кампанию своего партнера по команде Льюиса Хэмилтона. В ее рамках гонщики встают на одно колено перед началом соревнований.

«Безусловно, Льюис активно продвигает эту тему, и я понимаю почему, — цитирует Боттаса Autosport. — Команда его полностью поддерживает. Это важный вопрос для всего мира. Так что все нормально. Я сам вообще не люблю политику. Я гонщик, мне нравится гоняться, побеждать. Но я против расизма, расизм — это плохо. Поэтому я рад поддержать эту акцию.

Здорово воспользоваться нашими возможностями и обратить внимание публики на эту проблему. Думаю, Льюис изменил мнение многих гонщиков и многих людей насчет силы нашего влияния. Я разделяю его стремление".

Часть пилотов «Формулы-1» не поддержали акцию Хэмилтона. Среди них российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят.