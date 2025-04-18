«Астон Мартин» ответил на слухи о Ферстаппене: «У нас сильный состав с долгосрочными контрактами»

Команда «Астон Мартин» отреагировала на сообщения СМИ о возможном переходе пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Спекуляции о трансферах — обычное дело в СМИ, но у нас уже есть выдающиеся гонщики — Фернандо Алонсо и Ланс Стролл, с которыми у нас долгосрочные контракты как минимум до 2026 года.

Мы полностью поддерживаем их и сосредоточены на создании более быстрого и стабильного болида. С такой машиной оба пилота способны на великолепные результаты», — заявили в «Астон Мартин» перед «Гран-при Саудовской Аравии».

Ранее СМИ сообщали, что команда предложила Ферстаппену трехлетний контракт на 300 миллионов долларов, но эти данные официально не подтверждаются.