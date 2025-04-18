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Сегодня, 18:09

Хорнер прокомментировал будущее Ферстаппена на фоне слухов про «Астон Мартин»

Камила Абдурахманова
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Кристиан Хорнер, руководитель команды «Ред Булл», отреагировал на слухи о возможном переходе Макса Ферстаппена в «Астон Мартин».

«Вокруг слишком много шума, особенно за пределами нашей команды. Вчера Макс вновь подтвердил свою преданность общему делу. Наша цель — сделать машину быстрее, и мы полностью на этом сосредоточены. Макс — ключевая часть этого процесса. Все остальное — просто спекуляции.

Останется ли он с нами в 2026 году? Абсолютно точно», — заявил Хорнер в интервью Sky Sports.

В первой тренировке в Джидде Ферстаппен показал девятый результат.

Формула-1
Кристиан Хорнер
Макс Ферстаппен
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