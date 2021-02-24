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Молодой автогонщик осужден за секс с несовершеннолетней

09:42

Восходящая звезда автоспорта из Новой Зеландии Фейн Кахиа получил условное наказание в результате обвинения в сексуальных связях с несовершеннолетней и в избиении девушки.

Кахиа сейчас 24 года, в прошлом он успешно начинал выступления в «Формуле-4», однако его карьера оказалась разрушена из-за судебного преследования, открытого два года назад. Суд установил, что Кахиа в 17 лет занимался сексом со своей 15-летней подругой, в том числе без ее согласия, когда она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, Фейн оказывал на девушку психологическое давление и несколько раз избил ее во время ссор.

Законы Новой Зеландии запрещают сексуальные связи совершеннолетних с детьми до 16 лет. Однако Кахиа — представитель коренного народа маори, кроме того, он и так сильно пострадал из-за приостановки своей гоночной карьеры. Поэтому суд, признав Фейна виновным, не стал сажать его в тюрьму, сообщает NZ Herald.

Дополнительная информация:

https://www.nzherald.co.nz/rotorua-daily-post/news/faine-kahia-case-rising-motorsport-star-discharged-without-conviction-on-sex-and-assault-charges/ORNAHYVH7SQF4ZOTXZLAHJOUAE/

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