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Дзанарди перевели в госпиталь в Падуе

20:40
Алекс Дзанарди. Фото paralympic.org.
Алекс Дзанарди. Фото paralympic.org.

Бывшего пилота «Формулы-1» Алекса Дзанарди, находившегося в миланском госпитале Сан-Раффаэле с 24 июля, перевели в другое лечебное учреждение. Теперь он находится в больнице города Падуя, сообщает Autosport.

Это стало возможным после стабилизации состояния бывшего гонщика.

19 июня Дзанарди попал в серьезную аварию, когда ехал на своем велосипеде с ручным приводом в районе города Сиена, и получил тяжелые черепно-мозговые и лицевые травмы, после чего был срочно доставлен в местный госпиталь, где ему были сделаны операции. Затем он был помещен в реабилитационный центр, но после ухудшения состояния его перевели в госпиталь Сан-Раффаэле, и там он перенес еще две операции.

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