Алонсо считает, что незаслуженно выиграл гонку "24 часа Ле Мана"

Двукратный чемпион мира в "Формуле-1" Фернандо Алонсо считает, что его победа в гонке "24 часа Ле Мана" несправедлива. Он выиграл престижный заезд, выступая за рулем "Тойоты" вместе с Себастьяном Буэми и Кадзуки Накаджимой, поскольку за час до финиша прокол случился на другой "Тойоте", в экипаже которой выступали Майк Конвей, Камуи Кобаяси и Хосе Мария Лопес.

– Эта победа очень неожиданная, – цитирует F1i Алонсо, для которого триумф в этой гонке стал вторым подряд. – На протяжении всех 24 часов у нас не было достаточной скорости. Мы не были такими быстрыми, как другая "Тойота". Мы не заслужили эту победу. Но удача оказалась на нашей стороне. Понимаю, как тяжело проигравшим. К сожалению, я сам переживал такие моменты – в "Макларене" в 2007-м и в "Феррари" в 2010 и 2012 годах. Когда в последний момент все срывается, это очень печально. Это не просто мои товарищи по команде, но и друзья. Они заслуживали победы.