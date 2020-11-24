Ревизор ВФЛА: «В сборной действует ОПГ, которая занимается хищением бюджетных средств»

Скандальный документ накануне судьбоносной конференции Всероссийской федерации легкой атлетики. Эксклюзив «СЭ».

В распоряжении «СЭ» оказался отчет председателя контрольно-ревизионной комиссии Всероссийской федерации легкой атлетики Игоря Голованова. Отчет подготовлен специально для конференции 30 ноября, где будет избран новый президент ВФЛА.

В этом отчете содержатся конкретные суммы и факты о хозяйственной деятельности федерации, а также выводы автора о том, как и почему такие обстоятельства имели место. Все это проливает свет на то, как жили наша федерация и спортсмены в последние годы. А также — как расходовались бюджетные средства, выделяемые на подготовку сборной.

Не обладая полномочиями по проведению оперативно-разыскных мероприятий, мы не можем проверить подлинность всех данных из отчета. Но факт в том, что это официальный документ от должностного лица, который уже через неделю должны получить все делегаты конференции. На наш взгляд, эти сведения (которые, возможно, являются личным мнением автора документы) достойны внимания и более широкой аудитории. Ниже — только цитаты из отчета.

Отчет Игоря Голованова. Фото «СЭ»

Финансирование превышает реальные затраты в два раза, а разница похищается

Мною установлено и я предполагаю, что в сборной команде и в Центре подготовки сборных команд России по легкой атлетике действует организованная преступная группировка, которая путем должностного подлога совершает хищение бюджетных средств, направляемых на финансирование подготовки сборных команд России по легкой атлетике (то есть завелись крысы, которые воруют у своих).

Первый пример: проводится сбор в Португалии и Киргизии. По смете выделяется финансирование в валюте, превышающее в два раза реальные затраты на размещение и питание участников сбора. Разница средств похищается, а в бухгалтерию центра подготовки сборных команд предоставляются подложные финансовые документы, подтверждающие завышенные в два раза траты. Я запросил истинные цены на размещение и питание в том же отеле и в тот же период через интернет. Они в два раза ниже заложенных в смете.

Второй пример: проводится сбор на наших спортивных базах в Новогорске, Сочи и Кисловодске, где умышленно создается ситуация, связанная с отсутствием дисциплины, по соблюдению срока прибытия участников сбора к началу сбора и убытию раньше срока окончания сбора.

Стоимость пребывания одного человека на сборе составляет 5200 рублей в день. Количество участников сбора — от 60 до 100 человек. Экономия за счет позднего приезда и раннего отъезда участников сбора суммарно на человека по дням составляет от 700000 рублей и выше. По году это десятки миллионов рублей. Предполагается, что закрывают сметы не по факту, а полностью, то есть по сумме, указанной в смете.

На содержание члена сборной государство тратит 1,3 миллиона рублей в год

Содержание только одного члена сборной в год составляет 1 миллион 300 тысяч рублей (в месяц 110-120 тысяч рублей). Посмотрите на анализ, который я вам представил по сборной команде. Финансирование сборных команд России (юношеская сборная, юниорская, молодежная и взрослая сборная) плюс организация спортивных мероприятий по легкой атлетике в год составляет ошеломляющие цифры в 1 миллиард 200 миллионов рублей, из них 600 миллионов рублей идет непосредственно на сборную команду, причем финансирование, как вы видите, избыточное и неэффективное.

<>Что касается вывода и обналичивания направляемых средств бюджета, то эти обстоятельства будут установлены, и организованная преступная группа будет поименно выявлена в рамках уже возбужденного уголовного дела в отношении директора ЦСП Кравцова, главного бухгалтера и иных фигурантов. Дело ведет Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве, оперативное сопровождение осуществляет Второе управление ФСБ Российской Федерации, куда лично я обратился с заявлением о преступлении.

Информирую вас, что в течение трех с половиной недель, с конца октября по начало ноября 2020 года, в BФЛА проводилась комплексная проверка сводной группой Генеральной прокуратуры России с выемкой документов за период с 2016 по 2020 годы. Результатом является отставка 20 ноября 2020 года министра спорта Самарской области, бывшего президента ВФЛА Шляхтина. До этого были обыск в его домовладении по месту жительства и следствие по самарским делам.

На регионы оказывают давление в пользу Иванова

В последнее время ко мне как к председателю контрольно-ревизионной комиссии поступило 12 звонков от представителей региональных федераций, которые сообщают, что генеральный секретарь ВФЛА Андрей Конокотин обзванивает руководителей региональных спорткомитетов и министерств с просьбой оказать давление на делегатов от регионов на конференции — голосовать исключительно за делегата на пост президента Петра Иванова.

<> Звонившие требуют, чтобы я как председатель контрольно-ревизионной комиссии дал заключение конференции, соответствует ли выдвижение и возможное избрание Петра Иванова уставу ВФЛА.

Мой ответ: меня избрала конференция, и только конференция может потребовать дать такое заключение. Мотивированное заключение есть, оно будет согласовано с моими коллегами из контрольно-ревизионной комиссии и будет оглашено на конференции.

Полный вариант отчета, состоящий из шести пунктов на шести страницах, имеется в распоряжении «СЭ».

«Письмо не основано ни на каких документах»

Скандальный документ по просьбе «СЭ» прокомментировал генеральный секретарь ВФЛА Андрей Конокотин.

В соответствии с Уставом ВФЛА контрольно-ревизионная комиссия организует проверку финансово-хозяйственной и уставной деятельности федерации не реже одного раза в год. Перед проведением отчетных конференций в 2017, 2018, 2019 годах контрольно-ревизионная комиссия, избранная на конференции в 2016 году, организовала и провела контрольные мероприятия, по результатам которых были составлены отчеты о деятельности федерации. Акты контрольно-ревизионной комиссии за 2017-2019 годы были утверждены на конференциях и будут предоставлены членам КРК, избранным на конференции в феврале 2020 года. Членам этой комиссии были направлены письма о том, что они могут начать проверку деятельности федерации за отчетный период с 23 ноября. Итог работы комиссии должен быть представлен и утвержден конференцией 30 ноября. Данное письмо не является итогом проверки, и оно не основано ни на каких документах. Это, судя по всему, сугубо индивидуальная точка зрения господина Голованова, а не позиция членов КРК. К работе он приступил только сегодня, уже после публикации своего письма.