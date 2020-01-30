Юрий Ганус: «Руководство ВФЛА в нежелании признавать проблему демонстрировало трешевый и фатальный подход»

Президент РУСАДА Юрий Ганус поддержал совместное заявление ОКР и Министерства спорта РФ касательно статуса ВФЛА. ОКР и Минспорт 31 января рассмотрят вопрос лишения ВФЛА госаккредитации и сложения полномочий всех членов президиума.

— Я приветствую это заявление, я уже давно приглашал к решению этого вопроса за рамки формальных процедур все заинтересованные стороны, к которым, конечно, относятся ОКР и Минспорт, — цитирует ТАСС Гануса. — Хочется верить, что это правильная инициатива и эти здоровые шаги помогут исправить ситуацию. Сейчас формируются механизмы для запуска здоровых процессов. Руководство ВФЛА в своем нежелании признавать проблему сжигало за собой все мосты, оно демонстрировало трешевый и фатальный подход, который неприемлем.

Также Ганус положительно оценил расширение состава рабочей группы по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics.

— Настройка ВФЛА не нужна, если она не работает ради спортсменов, — заметил он. — Я приветствую это решение и искренне надеюсь, что это будет не формальная рабочая группа. Мы готовы активно участвовать в ее работе. Легкая атлетика больше не имеет права на ошибку, последствия будут тяжелыми.