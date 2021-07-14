Ласицкене победила на международном турнире в Финляндии

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу на международном турнире в Финляндии. Для нее это первые соревнования после травмы.

Россиянка показала результат один метр и 91 сантиметр. На второй позиции греческая спортсменка Татьяна Гусин (1,88). Третьей стала представительница США Иника Макферсон (1,85).

28-летняя Мария Ласицкене примет участие в Олимпиаде в Токио. Она вошла в десятку российских легкоатлетов, получивших допуск на игры. Россиянка трижды побеждала на чемпионатах мира и один раз — на чемпионате Европы.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.