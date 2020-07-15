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Самый перспективный юниор мира в прыжках с шестом Волков переедет в Белоруссию

14:16

Российский легкоатлет Матвей Волков, которого считают одним из самых перспективных шестовиков мира, переезжает в Белоруссию, сообщил отец и тренер спортсмена Константин Волков. После получения вида на жительство он должен получить право выступать за команду на международных стартах.

«Нами было принято решение переехать в союзное государство — Белоруссию, — объяснил Волков ТАСС. — Речь о смене нашего гражданства не идет, речь идет о получении вида на жительство, которое дает право выступать за легкоатлетическую федерацию Белоруссии, и он получит право выступать на международных соревнованиях».

В феврале Волков прыгнул на 5,50 м и установил мировое достижение для спортсменов до 16 лет. Волков не имеет российского спортивного гражданства, так как никогда не выступал за национальную сборную на международных стартах.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8967571

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