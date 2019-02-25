Российский копьеметатель дисквалифицирован на восемь лет

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало на восемь лет российского метателя копья Германа Комарова за нарушение антидопинговых правил, информирует сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Бронзовый призер чемпионата России 2014 года нарушил пункт 2.3. общероссийских антидопинговых правил (уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб).

Дисквалификация начнется с 25 июня 2019 года после окончания срока предыдущих санкций.

Ранее Комаров за нарушение антидопинговых правил был дисквалифицирован с 25 июня 2015 года по 24 июня 2019 года.