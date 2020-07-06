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Рекордсмен мира среди юношей намерен покинуть ВФЛА, другая страна готова предоставить гражданство

6 июля 2020, 10:34
Прыгун с шестом Матвей Волков. Фото Instagram
Прыгун с шестом Матвей Волков. Фото Instagram

Один из самых перспективных легкоатлетов мира 16-летний шестовик Матвей Волков, который зимой с прыжком на 5,50 м отнял мировой рекорд в своей возрастной категории у Арманда Дюплантиса, планирует сменить спортивное гражданство.

Прыгун с&nbsp;шестом Матвей Волков.Самый перспективный шестовик мира уходит из России. Кто следующий: Ласицкене, Шубенков, Сидорова?

Причина — бессрочный запрет на выступления российским атлетам даже под нейтральным флагом после неоплаты штрафа World Athletics (WA). Отец спортсмена, вице-чемпион мира и Олимпийских игр Константин Волков, сообщил, что заинтересованность со стороны другой страны есть и письмо с просьбой о переходе уже написано в WA.

— Я не хочу, чтобы из-за дурацких действий чиновников Матвей был в положении дискриминированного спортсмена, — объяснил Константин. (Владимир Иванов)

Подробности — в материале «СЭ»

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