Рекордсмен мира среди юношей намерен покинуть ВФЛА, другая страна готова предоставить гражданство

Один из самых перспективных легкоатлетов мира 16-летний шестовик Матвей Волков, который зимой с прыжком на 5,50 м отнял мировой рекорд в своей возрастной категории у Арманда Дюплантиса, планирует сменить спортивное гражданство.

Причина — бессрочный запрет на выступления российским атлетам даже под нейтральным флагом после неоплаты штрафа World Athletics (WA). Отец спортсмена, вице-чемпион мира и Олимпийских игр Константин Волков, сообщил, что заинтересованность со стороны другой страны есть и письмо с просьбой о переходе уже написано в WA.

— Я не хочу, чтобы из-за дурацких действий чиновников Матвей был в положении дискриминированного спортсмена, — объяснил Константин. (Владимир Иванов)

Подробности — в материале «СЭ»