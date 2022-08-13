Данил Лысенко: «Будто я вернулся на несколько лет назад, когда только начинал выступать на юношеских турнирах»

Прыгун в высоту Данил Лысенко поделился эмоциями после победы на первых соревнованиях после своей дисквалификации.

Лысенко занял первое место на Кубке Свердловской области, 25-летний спортсмен показал результат 2,31 м.

«Я очень рад, что у меня появилась возможность снова выступать на соревнованиях. Я очень долго ждал этого дня, тренировался и надеялся в душе, что смогу вернуться.

Когда сюда ехал, вообще не знал, чего ждать от себя. Этой ночью я сильно волновался, а утром волнение прошло, но начал испытывать какие-то непонятные эмоции. Как будто я вернулся на несколько лет назад, когда только начинал выступать на юношеских турнирах», — цитирует Лысенко ТАСС.

25-летний легкоатлет был отстранен международной федерацией от участия в соревнованиях на четыре года в августе 2018 года.