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Сегодня, 10:16

Получивший на чемпионате России травму Копейкин отказался от дальнейшего лечения

Ана Горшкова
Корреспондент
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Старший тренер сборной Нижегородской области по легкой атлетике Владимир Шишкин сообщил, что Василий Копейкин, травмировавший в пятницу ногу во время одной из попыток в прыжках в длину, отказался от поездки в больницу.

Копейкин после выполнения одного из прыжков не смог встать и вынужден был покинуть стадион только при помощи врачей.

«Насколько я понимаю, Василий получил повреждение мышцы задней поверхности бедра, — цитирует Шишкина ТАСС. — Но точный диагноз я не знаю, врач отказался мне его говорить, ссылаясь на врачебную тайну. Василию было предложено пройти дальнейшее лечение, однако он отказался от него и уехал в гостиницу самостоятельно».

36-летний Копейкин является мастером спорта международного класса. Личный рекорд спортсмена в прыжках в длину составляет 8,22 метра.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
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