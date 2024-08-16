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Сегодня, 20:32

Бегунья Ивонина показала результат выше олимпийского норматива на чемпионате России

Сергей Разин
корреспондент
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Российская бегунья Екатерина Ивонина стала победительницей чемпионата России в беге на 3 000 метров с препятствиями.

30-летняя спортсменка показала результат 9 минут 21,58 секунды. Олимпийский норматив составляет 9 минут 23 секунды. Легкоатлетам, выполнившим олимпийский норматив на турнире, выплачивают один миллион рублей.

Ранее результат выше олимпийского норматива показала бегунья Полина Ткалич в полуфинале на дистанции 400 метров.

Чемпионат России проходит в Екатеринбурге с 15 по 18 августа.

Источник: ТАСС
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Бегунья Ткалич показала результат выше олимпийского норматива на чемпионате России
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