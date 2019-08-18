Менеджер: «Непонятно, будет ли рабочая группа рекомендовать восстановление ВФЛА»

Легкоатлетический менеджер Михаил Гусев прокомментировал итоги встречи президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина с рабочей группой ИААФ в Осло.

— В релизе ВФЛА по итогам встречи нет, на мой взгляд, самой главной информации, — заявил Гусев. — Вопрос: будет ли рабочая группа рекомендовать Совету ИААФ восстановить членство ВФЛА или нет? Если нет, то по каким причинам? Надеюсь, наш президент найдет время внести ясность в этот вопрос. Потому что сейчас он волнует все легкоатлетическое сообщество, и нам бы хотелось понимать, что будет, как можно скорее. (Наталья Марьянчик)

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