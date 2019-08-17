ИААФ рассчитывает завершить перепроверку проб Московской лаборатории к 23 сентября

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин провел встречу с представителями рабочей группы ИААФ занимающейся вопросом соответствия ВФЛА статусу организации. Ранее ИААФ продлила отстранение ВФЛА, наложенное в 2015 году на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике. Причинами назывались информация о работе со спортсменами дисквалифицированных тренеров и врачей, а также допинговый скандал в Чувашии.

«16 августа в Осло президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин провел встречу с представителями рабочей группы ИААФ Руне Андерсоном и Джонатаном Тейлором.

Переговоры начались с отчета Шляхтина о работе, проделанной ВФЛА с момента последнего Совета ИААФ, который состоялся в начале июня в Монако. Глава ВФЛА рассказал о шагах, которые федерация предприняла в отношении фактов продолжающейся тренерской деятельности дисквалифицированных тренеров и нарушений спортсменами антидопинговых правил в части запрещенного сотрудничества. Шляхтин в июле текущего года предпринял ряд рабочих встреч с главами регионов, где были зафиксированы подобные нарушения.

Руководители регионов поддержали активные действия федерации в антидопинговой работе и заверили ВФЛА в том, что в будущем подобные факты не повторятся. По итогам встреч и последующего заседания с участием представителей Министерства спорта РФ, ряда субъектов РФ, Олимпийского комитета России были приняты решения об ?усилении контроля за фактами подобных нарушений условий на уровне руководителей субъектов РФ. ?

Шляхтин также поставил рабочую группу в известность о совместной работе Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России и ВФЛА с Министерством внутренних дел РФ по вопросам предупреждения незаконного распространения запрещенных субстанций и организации проверок на предмет привлечения виновных к уголовной и административной ответственности.

Стороны обсудили вопрос перепроверки проб московской лаборатории, который до сих пор остается центральным в деле восстановления ВФЛА. Перепроверкой проб в настоящий момент занимается Независимый орган ИААФ по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU), который делает все возможное, чтобы завершить данный процесс до сентябрьского Совета ИААФ.

На встрече обсудили и текущие расследования, которые ведет AIU в отношении российских легкоатлетов, а также продолжающуюся работу ВФЛА по изменению антидопинговой культуры в российской легкой атлетике.

Как и сообщалось ранее, вопрос о восстановлении Всероссийской федерации легкой атлетики будет обсуждаться на ближайшем Совете ИААФ, который состоится 23 сентября в Дохе", — говорится в сообщении пресс-службы ВФЛА в Instagram.