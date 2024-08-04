Ласицкене считает интересным предложение прыгать в высоту под лезгинку

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене сообщила, что в конце августа на турнире в Прохладном может выйти в сектор под лезгинку.

«Хорошая идея. Может быть, подберу какой-нибудь интересный трек. Хорошая идея, спасибо», — заявила Ласицкене на предложение ТАСС прыгать на турнире под лезгинку.

31 августа в родном городе спортсменки Прохладном пройдет второй этап серии «Новая высота», где спортсмены будут прыгать под музыку.