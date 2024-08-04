Не менее 10 россиян планируют пробежать Парижский марафон во время Олимпиады

Среди участников Парижского марафона, который пройдет во время Олимпийских игр, будет не менее 10 россиян. Об этом сообщил ТАСС директор Московского марафона Дмитрий Тарасов.

«Среди моих знакомых человек 10 точно побегут Парижский марафон. Что касается того, смогут ли они бежать в одежде с российской символикой, то я не обладаю информацией о каких-то ограничениях. Но мне кажется, что запрещать это было бы глупо. Посмотрим, как все пройдет», — приводит слова Тарасова ТАСС.

10 августа в Париже в первой половине дня будут разыграны медали Игр-2024 в мужском забеге на 42,195 метра, в котором легкоатлеты из России лишены права участвовать. Вечером того же дня на олимпийскую трассу в рамках Парижского марафона выйдут более 20 тысяч любителей бега на длинные дистанции, среди которых будут и российские спортсмены.