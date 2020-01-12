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Комиссия спортсменов выступила за лишение госаккредитации ВФЛА

22:18
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Комиссия спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) обратилась к Министерству спорта РФ и Олимпийскому комитету России
(ОКР?) с просьбой рассмотреть возможность приостановления государственной аккредитации ВФЛА и исключении ее из членов ОКР.

Обращение было опубликовано на странице комиссии спортсменов в Instagram. Среди членов комиссии — Сергей Шубенков, Сергей Литвинов и Мария Ласицкене.

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