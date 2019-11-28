Российская легкоатлетка, двукратная чемпионка Олимпийских игр Елена Исинбаева после Олимпийского собрания в Москве призвала отказаться от принципа коллективной ответственности и сказала, что для рассуждения о доказательствах обвинений ВАДА нужно подождать 9 декабря.

— Я рекомендую всем спортсменам продолжать тренироваться как если бы ничего не произошло, — сказала Исинбаева. — Окончательного решения пока никто не услышал, а преждевременные догадки советую не принимать близко к сердцу. 9 декабря все случится, и тогда надо будет думать, что делать, как это решать.

Сегодня мы услышали от президента национального олимпийского комитета, что в случае запрета членам исполкома ОКР и всему ОКР ехать на Олимпиаду это будет оспариваться, потому что нет для такого решения оснований. Соответственно, и каждый спортсмен будет индивидуально оспаривать, потому что давайте каждый сам за себя пусть отвечает, раз такая ситуация. Хватит коллективной ответственности.

— Что означает для спортсмена четыре года без главных соревнований?

— Крест на всей спортивной карьере, потому что Олимпиада — это главный старт жизни, кульминация всей твоей подготовки. И фантастическое мероприятие, которое должно объединять весь мир. Как правильно сказал наш президент Станислав Поздняков, соревнования проходят не между странами, а между спортсменами. Сейчас все немного переворачивается. Мне не дали выступить на Олимпиаде 2016 года из-за коллективной ответственности нашей федерации, хотя ни я, ни некоторые другие члены сборной не имели отношения к этому скандалу. Это трагедия, которая многих вычеркнет из спорта и убьет мотивацию им заниматься. Справедливости нет.

— Шокировали рекомендации ВАДА?

— Конечно. Слишком дерзко, но это понятно. Если вспомнить ситуацию перед Пхенчханом, там большую роль играл МОК. Сейчас все во власти ВАДА.

— Есть ли надежда, что их отменят?

— Надеемся. Я вообще надеюсь, что все рекомендации будут отменены и будет индивидуальная ответственность за каждый случай. Те, кто допинг употребляет, пусть дома сидят. Пусть их дисквалифицируют пожизненно и тех, кто им помогал, пусть тоже отстранят от спорта. Но не так — всех подряд без разговоров. Это уже ни в какие рамки.

— Допускаете, что обвинения ВАДА могут быть подкреплены чем-то? Сейчас же вопрос скорее не в допинге, а самой базе.

— Сложно сказать, я не владею информацией и пока не могу ответить. Мне неизвестно, что мы ответили на те вопросы, которые были поставлены ВАДА нашей стороне. 9 декабря опубликуют вопросы и ответы, надеюсь, тогда будет понятно. (Дмитрий Кузнецов)