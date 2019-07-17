Дубровский - самый тестируемый РУСАДА спортсмен в первой половине 2019 года

Действующий чемпион России в беге на 800 м Сергей Дубровский стал самым тестируемым спортсменом страны по итогам первых 6 месяцев 2019 года, сообщает ТАСС. С января по июнь он девять раз проходил тестирование РУСАДА.

При этом ИААФ все еще не выдала ему разрешение на участие в международных стартах в нейтральном статусе.

По 8 раз тестирование проходили Елена Лашманова и Дементий Чепарев (оба - спортивная ходьба), по семь - Владимир Никитин, Рудольф Верховых, Анастасия Шукшина (все - бег) и Кристина Соболь (тяжелая атлетика).