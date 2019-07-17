12:18 | Легкая атлетика

Дубровский - самый тестируемый РУСАДА спортсмен в первой половине 2019 года

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Действующий чемпион России в беге на 800 м Сергей Дубровский стал самым тестируемым спортсменом страны по итогам первых 6 месяцев 2019 года, сообщает ТАСС. С января по июнь он девять раз проходил тестирование РУСАДА. 

При этом ИААФ все еще не выдала ему разрешение на участие в международных стартах в нейтральном статусе. 

По 8 раз тестирование проходили Елена Лашманова и Дементий Чепарев (оба - спортивная ходьба), по семь - Владимир Никитин, Рудольф Верховых, Анастасия Шукшина (все - бег) и Кристина Соболь (тяжелая атлетика).

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6671515

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