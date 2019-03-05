Доклад по восстановлению ВФЛА представят 10-11 марта

Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсен представит доклад по вопросу восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на заседании совета, которое пройдет в Дохе с 10 по 11 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя этой организации.

22 января исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) подтвердил соответствие Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации. Таким образом, были выполнены некоторые критерии восстановления ВФЛА в IAAF: признание доклада Шмида и предоставление ВАДА базы данных московской антидопинговой лаборатории. В январе сообщалось, что на мартовском заседании членство ВФЛА в организации восстановлено не будет.

Напомним, членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала. Основанием для этого стало расследование, проведенное комиссией ВАДА во главе с Ричардом Паундом.

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