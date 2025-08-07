Легкая атлетика
7 августа, 11:00

Чемпионат России по легкой атлетике: где смотреть трансляции соревнований

Чемпионат России по легкой атлетике пройдет с 7 по 10 августа
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чемпионат России по легкой атлетике 2025 года проходит в Казани. Соревнования стартовали в четверг, 7 августа, и завершатся в воскресенье, 10 августа.

В прямом эфире чемпионат России в Казани показывают на канале и сайте «Матч ТВ», каналах «Матч! Страна», «Матч! Арена», «Матч! Планета», в сообществе ВФЛА на платформе «VK Видео», на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального телеэфира).

Расписание трансляций чемпионата России по легкой атлетике (московское время):

7 августа, четверг. 9.55 — 13.00, 16.30 — 20.45

8 августа, пятница. 9.25 — 14.00, 16.30 — 20.45

9 августа, суббота. 9.25 — 12.30, 16.55 — 20.10

10 августа, воскресенье. 16.00 — 20.15

Новости и результаты чемпионата России-2025 можно отслеживать в разделе легкой атлетики на сайте «СЭ».

