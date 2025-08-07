Легкая атлетика
7 августа, 23:59

Ткалич стал чемпионом России в беге на 100 метров, Игнатьева завоевала золото в метании диска

Алина Савинова

В Казани стартовал чемпионат России по легкой атлетике. Соревнования проходят на Центральном стадионе в столице Республики Татарстан и завершатся 10 августа.

В первый день чемпионата страны 100-метровку у мужчин выиграл представитель Москвы Ярослав Ткалич, который преодолел дистанцию за 10,15 секунды. Он опередил рекордсмена России в беге на 100 метров Константина Крылова из Красноярского края, показавшего время 10,18 секунды. Тройку призеров замкнул еще один бегун из Москвы Илья Сазонов (10,28).

У женщин на этой дистанции победила Юлия Караваева (11,16), выступающая за Москву Серебряным призером стала москвичка Кристина Макаренко (11,25), бронзовым — Виктория Максимова из Нижегородской области (11,48).

Другие результаты дня на чемпионате России по легкой атлетике:

5000 м, мужчины

1. Владимир Никитин (Московская область, Пермский край) — 13.36,63

2. Егор Лимонов (Санкт-Петербург) — 13.42,07

3. Даниил Прокушев (Свердловская область) — 13.48,03

5000 м, женщины

1. Светлана Аплачкина (Воронежская область) — 15.12,87

2. Любовь Дубровская (Санкт-Петербург) — 15.57,41

3. Дарья Шабунина (Москва) — 16.23,67

Толкание ядра, мужчины

1. Семен Бородаев (Ставропольский край, Краснодарский край) — 20,91

2. Максим Афонин (Москва) — 20,05

3. Александр Лесной (Краснодарский край) — 19,50

Толкание ядра, женщины

1. Алена Гордеева (Москва) — 17,53

2. Екатерина Бурмистрова (Санкт-Петербург) — 17,19

3. Снежана Трофимец (Москва) — 16,95

Метание диска, женщины

1. Виолетта Игнатьева (Краснодарский край) — 59,46

2. Анастасия Мартынова (Санкт-Петербург) — 58,14

3. Елена Панова (Владимирская область) — 57,57

