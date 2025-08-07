Бегунья Кривошапка завершила спортивную карьеру

Личный тренер бегуньи Антонины Кривошапки Владимир Типаев рассказал, что 38-летняя спортсменка завершила карьеру.

«Антонина завершила карьеру, прошлый сезон стал для нее последним. Сейчас она работает инструктором-методистом в школе олимпийского резерва, где сама воспитывалась», — цитирует тренера ТАСС.

На чемпионате мира в 2019 году Кривошапка завоевала бронзовую медаль в беге на 400 м. Также она выиграла два золота на зимнем чемпионате Европы в 2009 году и заняла третье место на летнем чемпионате Европы 2010 года.

В 2017 году Кривошапку признали нарушившей антидопинговые правила на Олимпиаде-2012 и лишили серебряной медали в эстафете 4x400 м.