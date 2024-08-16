Чемпион мира в прыжках в длину Меньков пропустит чемпионат России-2024 из-за травмы

Чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков пропустит чемпионат России в Екатеринбурге. Об этом сообщил личный тренер спортсмена Сергей Мочалов.

«Вскоре после турнира в Твери Александр сильно ударил сухожилие на ноге во время одной из тренировок. Он очень долго восстанавливался и пока не сумел набрать форму, чтобы показывать хорошие результаты. Поэтому спортсменом было принято решение отказаться от выступления на чемпионате России в Екатеринбурге», — приводит слова Мочалова ТАСС.

В последний раз Меньков принимал участие в соревнованиях 12 июня. В турнире в Твери легкоатлет стал пятым с прыжком на 7,32 м.

Первенство России в Екатеринбурге проходит с 15 по 18 августа.