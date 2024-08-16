Бегунья Ткалич показала результат выше олимпийского норматива на чемпионате России

Российская бегунья Полина Ткалич показала результат выше олимпийского норматива в третьем забеге полуфинала чемпионата России на дистанции 400 м.

24-летняя россиянка показала результат 50,81 секунды, тогда как олимпийский норматив составляет 50,95 секунды. Легкоатлетам, выполнившим олимпийский норматив на турнире, выплачивают один миллион рублей.

Чемпионат России проходит в Екатеринбурге с 15 по 18 августа. Финальные забеги на дистанции 400 м у женщин пройдут 17 августа.