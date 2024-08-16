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Сегодня, 18:25

Бегунья Ткалич показала результат выше олимпийского норматива на чемпионате России

Сергей Разин
корреспондент
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Российская бегунья Полина Ткалич показала результат выше олимпийского норматива в третьем забеге полуфинала чемпионата России на дистанции 400 м.

24-летняя россиянка показала результат 50,81 секунды, тогда как олимпийский норматив составляет 50,95 секунды. Легкоатлетам, выполнившим олимпийский норматив на турнире, выплачивают один миллион рублей.

Чемпионат России проходит в Екатеринбурге с 15 по 18 августа. Финальные забеги на дистанции 400 м у женщин пройдут 17 августа.

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