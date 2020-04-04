Британский легкоатлет собрал 30 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом. Он бежал марафон во дворе

Британский легкоатлет Джеймс Кэмпбелл, которые занимался метанием копья, собрал 30 тысяч долларов на борьбу с коронавирумсом, сообщает NBC.

Отмечая свой 32-й день рождения, бывший профессиональный метатель копья, в течении пяти часов делал пробежку на 6-метровом заднем дворе. Он преодолел практически марафонскую дистанцию.

Этот забег он транслировал в прямом эфире в социальных сетях, собирая пожертвования. Спортсмену удалось собрал почти 30 тысяч долларов для британской Национальной службы здравоохранения, чтобы помочь бороться с пандемией коронавируса.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer, в мире коронавирус подтвержден у 1 117 918 человек. Умерших — 59 203, выздоровевших — 229 000.

По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России коронавирус выявлен у 4 149 человек в 78 регионах, зарегистрированы 34 летальных случая, выздоровел 281 человек.