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18 апреля, 20:53

Бегун из ЮАР побил рекорд Болта

Камила Абдурахманова
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Южноафриканский бегун Акани Симбине превзошел рекорд ямайца Усэйна Болта по количеству сезонов, в которых он пробегал стометровку быстрее десяти секунд, сообщает pulsesports.co.ke.

12 апреля Симбине пробежал 100 метров на «Золотом Гран-при в Ботсване» за 9,90 секунды. Серебряный призер Олимпийских игр 2024 года в Париже сумел пробежать дистанцию быстрее десяти секунд 11 сезонов подряд, превзойдя тем самым результат восьмикратного олимпийского чемпиона Болта, на счету которого десять таких сезонов.

31-летний Симбине также является бронзовым призером чемпионата мира в помещении 2025 года.

38-летний Болт по-прежнему является рекордсменом мира в беге на 100 метров с результатом 9,58 секунды, показанным в 2009 году на чемпионате мира в Берлине.

Усэйн Болт
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