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Организаторы Московского полумарафона рассказали о новых мерах допуска после смерти бегунов в Алма-Ате

Сергей Ярошенко
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В Беговом сообществе рассказали о новых требованиях допуска к Московскому полумарафону после смерти участников во время полумарафона а Алма-Ате.

«Для нас безопасность и здоровье участников всегда стоят на первом месте. Для участия в любом из забегов нашей серии каждый бегун должен предоставить медицинскую справку установленного образца. Для ее получения участники проходят полноценное медицинское обследование, которое подтверждает готовность организма к выбранной дистанции. Все справки тщательно проверяются перед выдачей участникам их стартовых пакетов. Кроме того, на каждом из наших забегов организовано комплексное медицинское сопровождение», — цитирует пресс-службу сообщества ТАСС.

Участники марафона в&nbsp;Алматы.Трагедия в Алматы: во время полумарафона умерли два участника

20 апреля два участника забега в Казахстане 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади умерли во время преодоления дистанции.

Источник: ТАСС
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