Анжелика Сидорова победила в прыжках с шестом на чемпионате России. Она побила рекорд Елены Исинбаевой

Анжелика Сидорова установила новый рекорд чемпионата России в прыжках с шестом на турнире в Чебоксарах. Он завоевала первое место с результатом 4,91 метра.

Второй стала Полина Кнороз (4,65), третьей — Елизавета Бондаренко (4,45).

Ранее лучший результат текущего сезона также принадлежал Сидоровой — 4,86 м.

Предыдущий рекорд чемпионата России был установлен в 2016 году и принадлежал Еленой Исинбаевой — 4,90 метра.

Чемпионат России по легкой атлетики в Чебоксарах завершится 5 августа.

Сидорова также является чемпионкой мира и серебряным призером Олимпийских игр.