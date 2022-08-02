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Сегодня, 21:02

Анжелика Сидорова победила в прыжках с шестом на чемпионате России. Она побила рекорд Елены Исинбаевой

Иван Шитик
Корреспондент
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Анжелика Сидорова установила новый рекорд чемпионата России в прыжках с шестом на турнире в Чебоксарах. Он завоевала первое место с результатом 4,91 метра.

Второй стала Полина Кнороз (4,65), третьей — Елизавета Бондаренко (4,45).

Ранее лучший результат текущего сезона также принадлежал Сидоровой — 4,86 м.

Предыдущий рекорд чемпионата России был установлен в 2016 году и принадлежал Еленой Исинбаевой — 4,90 метра.

Чемпионат России по легкой атлетики в Чебоксарах завершится 5 августа.

Сидорова также является чемпионкой мира и серебряным призером Олимпийских игр.

Анжелика Сидорова
Елена Исинбаева
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