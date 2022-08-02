Владимир Никитин с новым рекордом выиграл забег на 5000 м на чемпионате России

Владимир Никитин стал победителем в беге на 5000 м на чемпионате России по легкой атлетике. Его результат составил 13 минут 15,50 секунды.

Отметим, что стайер побил предыдущий рекорд чемпионатов России (13.17,03), установленный им в 2021 году. Он стал семикратным чемпионом России.

Второе место занял Анатолий Рыбаков (13.16,63), третьим стал Евгений Кунц (13.42,49).

У женщин на данной дистанции победу одержала Светлана Аплачкина (15.25,75), серебряным призером стала Любовь Павленко (15.27,97), бронзовым — Валерия Жандарова (15.32,02).